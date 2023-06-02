بعدما هز العدو وجندل 3 من جنوده.. أحتفاء شعبي عربي واسع بالشهيد المصري محمد صلاح، بطل عملية العوجا الحدودية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:29
قُتل فيها ضابط بالموساد… تفاصيل جديدة عن “كارثة عملاء المخابرات” في إيطاليا المكلفين باستهداف أيران
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني