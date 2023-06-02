إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب نابلس

أصيب جندي إسرائيلي، (نحو الساعة الواحدة) بعد منتصف الليل، خلال عملية إطلاق نار قرب حاجز دير شرف شمال غرب نابلس.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن الجندي أصيب بجروح طفيفة بعد إطلاق نار من عمق نابلس تجاه محيط الحاجز.