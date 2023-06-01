وفاة مستوطنة متأثرة بإصابتها قبل 22 عامًا في عملية مطعم سبارو

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

توفيت مستوطنة صهيونية، منتصف الليلة الماضية، متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة قبل 22 عامًا في عملية مطعم سبارو في القدس المحتلة، التي نفذها الشهيد القسامي عز الدين المصري.

فقد أعلن الاحتلال وفاة صهيونية كانت تتلقى العلاج في مشفى مختص وهي في غيبوبة، قبل أن تنقل منذ 3 أسابيع إلى مستشفى “إيخلوف” إثر تدهور حالتها الصحية، ليعلن مقتلها، ليرتفع عدد قتلى العملية إلى 16.

ونفذ الاستشهادي القسامي عز الدين المصري في 9 أغسطس 2001م، عملية مطعم سبارو البطولية في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 15 صهيونيا في حينه، وإصابة العشرات.

وولد عز الدين المصري في قرية عقابا بمحافظة جنين في السابع عشر من آب/ أغسطس لعام 1979م، لأسرة متدنية، نشأ وترعرع على حب الدين وأهله، واعتاد على ارتياد المساجد، والقيام بالنوافل من صيام وزيارة للأرحام والدعوة الى الله على بصيرة.

والتحق المصري بكتائب الشهيد عز الدين القسام على يد القائد القسامي المهندس قيس عدوان أبو جبل، وبدأ العمل بسرية تامة.

وجاءت عملية المصري ردًا على جريمة اغتيال الشهيدين القائدين جمال منصور وجمال سليم في نابلس، وعدد من المواطنين.