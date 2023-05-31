صدور العدد الفصلي 29 من مجلة «عـود الـنــد» الثقافية

لندن – حزيران (يونيو) 2023: صدر العدد الفصلي التاسع والعشرون من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري، وبه بدأت العام الثامن العشر من النشر الثقافي الرقمي الراقي. تضمن العدد قراءات في أعمال أدبية ومقالات ونصوصا إبداعية.

ناقشت كلمة العدد ظاهرة الإشادة بالذكاء الصناعي، والانبهار به إلى حد لا يرى التبعات السلبية المحتملة لاستخداماته. وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الكتابة والبحث جاء في الافتتاحية:

“إن الظواهر السلبية التي طغت مع ظهور الحاسوب والإنترنت سوف تتكرر مع الذكاء الصناعي المتعلق بالكتابة والبحث. سيكون النسخ واللصق والرغبة في الحصول على المعلومات بسرعة أهم عند الكثيرين من الرجوع إلى مراجع، والتأكد من المعلومات بالرجوع إلى أكثر من مصدر.”

يشارك في العدد كل من د. إمحمد امحور بموضوع عن شعر الحسين القمري. أما د. نادية هناوي فتشارك ببحث عن رواية “اسمي أحمر” لأورهان باموق. وشارك فراس حج محمد بموضوع لغوي يتعلق بمعاني الحرد والزعل. النصوص الإبداعية بأقلام كل من فنار عبد الغني وشفاء داود ومليكة علاوي وتامر عبد العزيز حسن. وفي العدد مواد أخرى في باب مختارات من بينها مقتطف من مقالة لغالب هلسا عن المجموعة القصصية “الخبز المر” لماجد أبو شرار. ومقتطف آخر من مقالة لعبد اللطيف اليونس عن قصيدة “أيظن؟” لنزار قباني.

بصدور هذا العدد بدأت “عود الند” العام الثامن عشر من النشر الثقافي الرقمي الراقي، عشرة منها كمجلة شهرية، وسبعة كدورية فصلية.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.

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