انخفاض معدل البطالة الى 9ر21 % في الربع الأول من هذا العام

عمان – انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بنقطة مئوية واحدة للربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 21.9 بالمئة.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الأربعاء، إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ في الربع الأول من العام الحالي 19.6 بالمئة، مقابل 30.7 بالمئة للإناث، ويتضح أن معدل البطالة للذكور انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية فيما انخفض للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

كما انخفض معدل البطالة لكل من الذكور والإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 25.8 بالمئة، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 54.9 بالمئة، من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.7 بالمئة، من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.7 بالمئة، مقابل 79.5 بالمئة، للإناث.

أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء بنسبة بلغت 26.4 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت 18.3 بالمئة.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26 بالمئة، كما تركز 60.5 بالمئة، من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.2 بالمئة.

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.5 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 11.0 بالمئة، للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 71.5 بالمئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 26.4 بالمئة، بين الذكور.

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