الجيش السوداني يُعلّق المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار، ما أثار المخاوف من إراقة مزيد من الدماء وازدياد الفوضى

جدة – ذكر مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم الاربعاء، أن الجيش قد علق المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مما أثار مخاوف من إراقة المزيد من الدماء وازدياد الفوضى.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد مددا، مساء يوم الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وكانت قد بدأت محادثات الجيش مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أوائل مايو أيار وأسفرت عن إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، كما أسفرت عن اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين أفادت تقارير بانتهاكهما مرارا.

ووافق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا لخمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررا مساء يوم الاثنين.

وانتهك الطرفان كل فترات وقف إطلاق النار منذ بدء الصراع الواحدة تلو الآخر مما أثار مخاوف من استمرار العنف الذي قد يزعزع استقرار دول أخرى في المنطقة.

وتحدث سكان عن اندلاع اشتباكات عنيفة حتى وقت متأخر يوم الثلاثاء في جنوب العاصمة الخرطوم وفي مدينة أم درمان التي تقع على الضفة المقابلة لنهر النيل.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتراقبان تنفيذه عن بعد. وقال البلدان إن طرفي الصراع انتهكا الاتفاق لكنهما سمحا بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص.

وتسبب الصراع في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتعرضت مناطق في العاصمة لأعمال نهب كبيرة وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه. وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل.

ونقلت الأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة وسفارات وبعض هيئات الحكومة المركزية السودانية عملياتها إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وهي مركز شحن رئيسي ولم تشهد اضطرابات تذكر.

وتولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وخصمه الحالي الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، الشهير أيضا باسم حميدتي، منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة الحاكم على الترتيب. وتشكل المجلس لإدارة البلاد في أعقاب الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير بعد انتفاضة شعبية في عام 2019.

ونفذ القائدان معا انقلابا عسكريا عام 2021 مع اقتراب موعد تسليم قيادة مجلس السيادة لشخصية مدنية لكنهما اختلفا فيما بعد حول تسلسل القيادة وإعادة هيكلة قوات الدعم السريع في إطار عملية انتقالية كان يجري التخطيط لها.