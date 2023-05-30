الفيصلي يعود إلى عمّان اليوم الثلاثاء، والوحدات يستكمل المشاركة في المباريات

قرر فريق الفيصلي العودة إلى عمّان، اليوم الثلاثاء، بعد “الأحداث المؤسفة” التي رافقت مباراته مع الوحدات في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي في بيان الاثنين.

وقال النادي على صفحته في فيسبوك، “نتيجةً للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان إقامته تمهيداً للمغادرة غدًا (الثلاثاء) إلى عمان”.

في حين قال رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة، امس الاثنين، إن فريقه سيستكمل مشاركته في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، وذلك بعد قرار الفيصلي عودته إلى عمّان بعد توقف مباراة الفريقين، إثر اعتراض على قرار للحكم.

وأوضح الحوامدة أن قرار فريقه هو “إكمال” البطولة.

وكانت قد توقفت مباراة الفريقين خلال الوقت الإضافي من الشوط الثاني للقاء، نتيجة اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار للحكم.

واعترض لاعبون في الفيصلي على قرار الحكم بعد خطأ ارتكبه اللاعب أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

وأعلن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة لقدم، مروان جمعة، امس الاثنين، أن مباراة الفيصلي والوحدات في بطولة القدس والكرامة المقامة في الضفة الغربية المحتلة “لن تستكمل اليوم”، بعد توقفها بسبب اعتراض على قرار للحكم.

وشهدت المباراة رمي جماهير مساندة للوحدات في ملعب فيصل الحسيني في الرام في الضفة الغربية، أكوابا من الماء باتجاه لاعبين في الفيصلي، وإثر ذلك حصل تدافع بين لاعب من الوحدات وآخرين في الفيصلي.

وتدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في محاولة لتهدئة الجماهير في الملعب.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية.

الوحدات: الفريق سيستكمل المشاركة في بطولة القدس والكرامة

تاريخ الإنشاء 23:59:52 29 -05- 2023 آخر تحديث 08:37:41 30 -05- 2023 عبد السلام حتاملة

صورة للاعبي فريق الوحدات مع مسؤولين في الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم قبل مواجهة الفيصلي في بطولة القدس والكرامة. (الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم)

صورة للاعبي فريق الوحدات مع مسؤولين في الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم قبل مواجهة الفيصلي في بطولة القدس والكرامة. (الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم)

وتوقفت مباراة الفريقين في نصف نهائي البطولة المقامة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الوقت الإضافي من الشوط الثاني للقاء، نتيجة اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار للحكم.

واعترض لاعبون في الفيصلي على قرار الحكم بعد احتسابه خطأ ارتكبه اللاعب أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

وشهدت المباراة رمي جماهير مساندة للوحدات في ملعب فيصل الحسيني في الرام في الضفة الغربية، أكوابا من الماء باتجاه لاعبين في الفيصلي، وإثر ذلك حصل تدافع بين لاعب من الوحدات وآخرين في الفيصلي.

وتدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، في محاولة لتهدئة الجماهير في الملعب.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية.

وكان نادي الوحدات قد توج بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على نادي جبل المكبر المقدسي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واليوم الثلاثاء، سيقام لقاء نصف النهائي الثاني وسيجمع وصيف النسخة الماضية نادي جبل المكبر وجاره هلال القدس على ملعب فيصل الحسيني.