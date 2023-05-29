استمرار حالة الاضطراب الجوي اليوم الاثنين، وتحذيرات من تشكل السيول/ فيديو

تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، لاسيما المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، تتحول مساء الى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

ووفق التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 14، وفي مرتفعات الشراة 21 – 12، وفي مناطق البادية 29 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

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