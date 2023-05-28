إضراب الحالة الجوية اليوم وغدا.. طقس مُغبر ورياح نشطة وأمطار غزيرة أحيانا وتحذيرات من إنعدام الرؤية بمناطق الصحراء
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جرينتش+2 09:35
بواسطة اكبر منطاد في العالم.. إسرائيل ترصد حركة الطائرات والصواريخ في أجواء الأردن وسورية ولبنان والعراق وإيران
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