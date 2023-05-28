إضطراب الحالة الجوية اليوم وغداً.. طقس مُغبر ورياح نشطة وأمطار غزيرة أحيانا وتحذيرات من إنعدام الرؤية بمناطق الصحراء
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يوم الحسم.. أردوغان يتبرّك بضريح عدنان مندريس، عراب “حلف بغداد” الاستعماري وأعدى أعداء العرب وجمال عبد الناصر
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