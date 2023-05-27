مالئ الدنيا وشاغل “الانتربول”.. حاكم مصرف لبنان المركزي ينهي مسيرته مطلوبا بمذكرتي توقيف ألمانية وفرنسية

أردوغان يلدغ بوتين.. وزارة الخارجية الروسية تعلن ان إرسال أسلحة تركية إلى كييف يتعارض مع وساطة أنقرة لوقف القتال
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