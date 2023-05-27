الليرة التركية تسجل مستوىً قياسياً في الانخفاض، تخوفاً من فوز أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية غداً الاحد
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جرينتش+2 11:23
رفع العلم الأردني على بلدة أميركية بمناسبة عيد الاستقلال
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