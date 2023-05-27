رفع العلم الأردني على بلدة أميركية بمناسبة عيد الاستقلال

نيويورك – تم رفع العلم الأردن عاليا خلال فعالية أُقيمت في بلدية يونكرز بولاية نيويورك، بمناسبة العيد 77 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد حضر الفعالية عمدة المدينة، مايك سبانو، إضافة الى عضو مجلس ولاية نيويورك نادر الصايغ، ومسؤولون منتخبون آخرون من بينهم رئيس مجلس المدينة، لاكيشا كولينز بيليمي وزعيمة الأغلبية في المجلس تاشا دييز.

وحضر الفعالية، بالإضافة الى أبناء الجالية الأردنية الأميركية وضيوفهم، أعضاء المجالس التشريعية في مقاطعة ويست – شستر وجميع أعضاء مجلس مدينة يونكرز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك وبعض المندوبين الذين يمثلون مكاتب الكونغرس، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وقضائيين.

يذكر أن ولاية نيويورك كانت أعلنت أن 25 أيار من كل عام هو “يوم التراث الأردني الأميركي في نيويورك” بعد قرار اتخذه مجلس نواب الولاية الذي قدمه عضو المجلس من أصل اردني، نادر الصايغ.

وقال أحد منظمي الفعالية، جيفري الصايغ “بكل فخر رفعنا علم الأردن على أنغام النشيد الوطني الأردني، تلتها الأغاني والرقصات الفلكلورية الأردنية وشملت أيضا تقديم الطعام والحلويات العربية الأردنية للضيوف والمشاركين”.

وأضاف أن احتفالية رفع العلم تقام سنويًا في مدينة يونكرز، كما كانت منذ سبعينيات القرن الماضي، موضحا أن يونكرز هي موطن لأكبر جالية أردنية خارج الأردن.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة