أردوغان يلدغ حليفه بوتين.. وزارة الخارجية الروسية تعلن ان إرسال أسلحة تركية إلى كييف يتعارض مع وساطة أنقرة لوقف إطلاق النار
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جرينتش+2 05:27
تشييع جثمان القطب الناصري اللبناني كمال شاتيلا في بيروت غداً الاحد، وتقبل التعازي فيه طوال ثلاثة أيام
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