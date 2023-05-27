اضطراب جوي.. غبار ورياح وزخات مطرية اليوم السبت وغدا وبعده

عمان 27 أيار (بترا) – تتأثر المملكة اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبيا الى حارة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول مساءً الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

ويتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غدٍ الأحد، وتنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام ومعتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة ولاسيما المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق.

ويشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين مع بقاء الأجواء مغبرة بوجه عام ومعتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة اضافة الى سقوط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، خصوصا المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق، ومع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي.

وتكون الأجواء الثلاثاء، معتدلة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الأغوار الشمالية 37 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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