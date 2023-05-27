الليرة التركية تسجل مستوىً قياسياً في الانخفاض، تخوفاً من فوز أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية غداً الاحد
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جرينتش+2 11:22
اضطراب جوي.. غبار ورياح وزخات مطرية اليوم السبت وغدا وبعده
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