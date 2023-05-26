بعد افتضاح جوهر الصهيونية عالمياً بوصفها حركة عنصرية.. أدارة بايدن تطلق "اول أستراتيجية لمكافحة معاداة السامية"
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جرينتش+2 12:35
مع انه أقرب الى الفوز.. أردوغان يستخدم لغة الزعران في التهجم على منافسه الانتخابي كليجدار أوغلو، وكيل الاتهامات له
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