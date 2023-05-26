تصعيد وتبريد .. وزارة الدفاع السودانية تستدعي كل القادرين على حمل السلاح، بينما الرياض وواشنطن تعلنان صمود الهدنة
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جرينتش+2 08:19
عودة سوريا إِيذَانٌ بتشكُّلِ شرقٍ أوسطيٍّ جديدٍ
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