استشهاد شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية بالخليل

استشهد شاب، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة تقع جنوب الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها تلقت تبليغاً من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب الخليل.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الفلسطيني وصل عند مدخل كنيس يهودي داخل مستوطنة نانا عوميريم، وحاول طعن مجموعة من المستوطنين أمامه، قبل أن يقوم جندي احتياط ، يقطن في المستوطنة ذاتها وكان متواجدًا بالمكان، بإطلاق النار عليه.

اما جيش الاحتلال فقد افاد في بيان بتحييد فلسطيني بزعم محاولته طعن مستوطن في مستوطنة تانا عومريم، مضيفا أن الجنود قاموا بمسح المنطقة تحسبا من وجود منفذين آخرين.

وأشار إلى أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنة عقب تسلل الشاب.

ويوجد في محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) 22 مستوطنة إسرائيلية، إضافة إلى 15 بؤرة استيطانية، و4 مستوطنات صناعية، يقطن هذه المستوطنات نحو 21 ألف مستوطن.

ويقيم الاحتلال 20 حاجزاً في مدينة الخليل، وبالتالي يمنع التواصل الاجتماعي بين الأهالي والسكان، تحديداً في المناطق التي تم تقسيمها، والتي يتم إغلاقها بشكل مستمر.

وبموازاة ذلك تركز السلطة مشاريعها في المنطقة H1، والتي تزخر بالجامعات والمدارس، في حين تختف تلك المظاهر من المنطقة المصنفة H2، والتي تحرم من تلك المشاريع التطويرية.