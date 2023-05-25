12 مصابًا و14 معتقلاً في أقتحام قوات العدو لمخيم عقبة جبر في أريحا، منذ منتصف الليل وحتى فجر اليوم الخميس/ فيديو

أريحا – أصيب نحو 12 مواطنًا فلسطينيا، واعتقل 14 آخرين، في عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وقد وصفت العملية بأنها الأكبر في المخيم منذ سنوات طويلة، حيث قامت قوات الاحتلال باستخدام جرافات عسكرية لإغلاق مداخل ومخارج المخيم، سواء الرئيسية أو الفرعية في محاولة لمنع أي مقاوم من الخروج منه إلى أريحا.

وتعمدت قوات الاحتلال عرقلة عمل الطواقم الطبية ومنعتها من تقديم العلاج للجرحى لوقت طويل، قبل أن تسمح لها بذلك لاحقًا.

ووصفت جروح المصابين بالمتفاوتة ما بين الطفيفة والمتوسطة، وإصابة واحدة بالحرجة.

فقد داهمت تلك القوات، عشرات المنازل، وحاصرت عدد آخر منها وأطلقت نحوها صواريخ موجهة، وسط اشتباكات محدودة مع مقاومين.

واعتقلت قوات الاحتلال، 14 مواطنًا، هم: عمر ناصر الحناوي، محمد عيسى حجاج، محمد عادل شرف، إياد حميدات، محمد فوزي عوضات، إبراهيم يوسف ياغي، علاء البيطار، محمد فواز بلهان، رمزي فواز بلهان، فايز رمزي بلهان، رامز يحيى الجمال، زيد محمد رسلان، إبراهيم العالم، علاء أبو عطا.

جانب من اقتحام مخيم عقبة جبر pic.twitter.com/DzcOLBQCP8 — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) May 25, 2023

فيديو| قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر pic.twitter.com/zIqaSu5oXZ — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) May 25, 2023