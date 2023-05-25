12 مصابًا و14 معتقلاً في أقتحام قوات العدو لمخيم عقبة جبر في أريحا، منذ منتصف الليل وحتى فجر اليوم الخميس/ فيديو
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جرينتش+2 12:54
12 مصابًا و14 معتقلاً في أقتحام قوات العدو لمخيم عقبة جبر في أريحا، منذ منتصف الليل وحتى فجر اليوم الخميس/ فيديو
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