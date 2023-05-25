فوز الكتلة الأسلامية بانتخابات طلاب جامعة بيرزيت.. ثقة بالمقاومة وأختبار نادر لمعنويات الناخبين الفلسطينيين

12 مصابًا و14 معتقلاً في أقتحام قوات العدو لمخيم عقبة جبر في أريحا، منذ منتصف الليل وحتى فجر اليوم الخميس/ فيديو
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