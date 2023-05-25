صفاقة..أحزاب شيعية عراقية تشجب ترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وتطالب بمراجعة العلاقة بين عمان وبغداد
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جرينتش+2 10:18
جيش العدو يعلن إسقاط مُسيّرة اخترقت اجواءه من جنوب لبنان
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