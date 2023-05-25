الكتلة الإسلامية تكتسح انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

فلسطين المحتلة – فازت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت لعام 2023، للعام الثاني على التوالي.

وحصلت الكتلة الإسلامية على 4481 صوتا بـ 25 مقعدا، فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح على 3539 صوتا بـ 20 مقعدا، والقطب الطلابي الديمقراطي الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 1076 صوتا بـ 6 مقاعد، واليسار الموحد على 25 صوتا.

فوز في كافة صناديق الاقتراع

وفي كلية العلوم، حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 821 صوتا، وكتلة الشهيد ياسر عرفات على 579 صوتا والقطب الطلابي الديمقراطي على 240 صوتا، في حين حصلت كتلة اليسار الموحد على 6 أصوات.

أما في كلية شوقي شاهين للاقتصاد؛ حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 880 صوتا، في حين حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 702 أصوات، والقطب على 262 صوتا، واليسار الموحد على 6 أصوات.

وفي كلية عزيز شاهين للآداب، حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 1052 صوتا، وكتلة الشهيد ياسر عرفات على 802 أوات، والقطب على 235 صوتا، أما اليسار فحصل على 4 أصوات.

وفي مبنى منيب المصري لتكنولوجيا المعلومات، حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 604 أصوات، وكتلة الشهيد ياسر عرفات على 489 صوتا والقطب على 134 صوتا، واليسار على 0 صوت.

وفي مبنى كمال ناصر، حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 1121 صوتا، وكتلة الشهيد ياسر عرفات على 967 صوتا، والقطب على 205 أصوات.

وفتحت صناديق الاقتراع أمام الطلبة في جامعة بيرزيت اليوم الأربعاء 24 أيار 2023، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا بمشاركة نحو 77% من الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع والبالغ عددهم 12163 طالبا وطالبة.

وخاضت الانتخابات لهذا العام 4 كتل طلابية وهي؛ كتلة اليسار الموحد، كتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة الشهيد ياسر عرفات، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي.

وتنافست الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعدًا، من مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة في دورته الحالية 2023-2024.

جدير بالذكر أن كتلة اليسار الموحد أعلنت انسحابها من انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة، ولم تنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات بهذا الطلب وذلك لانتهاء الفترة القانونية المخصصة للانسحاب.

والعام الماضي 2022، فازت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في انتخابات مجلس الطلبة بعد حصولها على 28 مقعداً بمجموع 5068 صوتاً، فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح على 18 مقعداً بمجموع 3379 صوتاً، وحصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي الذراع الطلابي للجبهة الشعبية على المرتبة الثالثة حاصلاً على 5 مقاعد بمجموع 888 صوتاً.

وسبق أن فازت الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس الطلبة لأول مرة عام 1993، وحازت الكتلة الإسلامية أيضا على ثقة طلبة بيرزيت في أعوام 1997 و1998 و1999 و2015 و2016 و2017 و2018، و2022.