أفلح أن صدق.. قائد الجيش اللبناني يؤكد الحق في مقاومة إسرائيل وأطماعها وخروقاتها واسترجاع كامل الأراضي

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، “حق لبنان في مقاومة العدو الإسرائيلي وأطماعه وخروقاته للسيادة اللبنانية واسترجاع كامل الأراضي”.

وقال عون، في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إن “حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده هي الأولوية المطلقة بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية”، مؤكدا استمرار الجيش في القيام بواجباته على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق القرار 1701.

وأكد العماد عون، أنه “يبقى حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده الأولوية المطلقة بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية”، مشددا أنه، “اعملوا وفق ما يمليه القسَم والواجب والمصلحة الوطنية العليا، فبصمودكم وإيمانكم يتجاوز وطننا كل التحديات”.

تأكيد العماد عون على حفظ الأمن وضبط الحدود جاء بعد أيام من قيام حزب الله بإجراء مناورات عسكرية جنوب لبنان بالقرب من الخط الفاصل مع إسرائيل.

وأجرى “حزب الله” اللبناني، الأحد الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.

وذكرت قناة “المنار”، أن “حزب الله” أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.

وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين لـ”القيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة، كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات”.

وشهدت مناورة “حزب الله” استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة