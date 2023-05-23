وفاة شخص بسقوط مصعد في عمان الليلة الماضية

توفي عامل ثلاثيني ليل الإثنين/ الثلاثاء، جراء سقوط مصعد كهربائي.

وأفاد مصدر امني بوقوع الحادث داخل أحد المطاعم بالقرب من نزول المنارة بالعاصمة عمان

وقال المصدر إنه جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير، وبوشرت التحقيقات في الحادثة.