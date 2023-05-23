منصتان شهيرتان للموسيقى تحذفان أغنية “أنا دمي فلسطيني”

حذفت منصتا “سبوتيفاي” و”آبل ميوزيك” الشهيرتان للموسيقى والتدوينات الصوتية، امس الاول الأحد، أغنية الفنان الفلسطيني محمد عسّاف “أنا دمي فلسطيني”، بحجة “معاداة السامية”، فيما أصدر عساف تصريحا للتعقيب على الحذف.

وقال محمد عساف عقب حذف أغنيه “أنا دمي فلسطيني” في تصريح صحفي: “إنه تلقى رسالة إلكترونية من المنصّتين تفيد بحذف أغنيته”، مضيفا: ”فوجئت بحذف أغنية دمي فلسطيني بحجة أنها تحرض على الاحتلال”.

وأكد عساف أن ذلك الأمر يزيده شرفاً حيث أنه يعبر عن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، مكملا: “هذا الاتهام يزيدني شرفاً وانتماءً لوطني فلسطين وقضيتي العادلة (..) وحتى لو حذفوا هذه الأغنية فهي محفورة في ذاكرة كل فلسطيني”.

واضاف عساف: ”هذا الفعل الذي قامت به “سبوتيفاي” و”آبل ميوزيك”، يدلّ على معاداتهما هما ومن يسير على خطاهما للحرية والعدالة ولقضية فلسطين الحرة الشريفة، ولكل حر شريف ينادي بالحرية في هذا العالم المختل”.

وأكّد عساف أن أغنية “دمي فلسطيني” هي “أهم أغنية قدمت للوطن خلال العشرين عاماً الماضية، وأجد أن هذا الفعل الذي قامت به “سبوتيفاي” و”آبل ميوزي” يدل على معاداتهما هما ومن يسير على خطاهما للحرية والعدالة ولقضية فلسطين الحرة الشريفة، ولكل حر شريف ينادي بالحرية في هذا العالم المختل”.

وكان عساف قد طرح أغنية “دمي فلسطيني” في يناير/كانون الثاني 2015. وهي من كلمات سليمان العساف وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي. وحققت في قناة “يوتيوب” الرسمية أكثر من 30 مليون زيارة حتى الآن، عدا عن انتشارها الكبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.