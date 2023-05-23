مقايضة.. أمريكا تضغط على أبن سلمان لتسريع التطبيع مع نتنياهو، مقابل سماحها له بالأنفتاح على الرئيس الأسد
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جرينتش+2 02:22
مناورة “حزب الله.. رسالة تحذير للعدو الصهيوني من محاولة الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي، بعد تقاعس “حماس”
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