مقايضة.. أمريكا تضغط على أبن سلمان لتسريع التطبيع مع نتنياهو، مقابل سماحها له بالأنفتاح على الرئيس الأسد
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جرينتش+2 02:22
الاحتلال يفجر منزل عائلة معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب/ فيديو
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