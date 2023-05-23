الاحتلال يفجر منزل عائلة معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب/ فيديو

رام الله – دمرت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، منزل عائلة الشهيد الفلسطيني، معتز الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله منفذ عملية في تل أبيب، وسوت المنزل بالأرض بعيد تفجيره بواسطة القنابل وأصابع الديناميت.

وقد اندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي وأهالي القرية، ما أدى لإصابة شاب بجروح بشظايا رصاص جنود الجيش الإسرائيلي في حين أُصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المدمع، بعد أن دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة نعلين قبل تفخيخ المنزل وتفجيره.

ومن جانبه، قال شاهد عيان لوكالة “سبوتنيك”، أن ” قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا، حيث حاصرته قبل ذلك حين اقتحمت القرية بأكثر من خمسين مركبة عسكرية”.

وأضاف، “فرضت قوات الاحتلال حصارا على البلدة وأغلقت مداخلها واقتحمت منزل الخواجا والمنازل المجاورة وأخلتها من السكان قبل التفجير، حيث شرعت وحدات الهندسة الإسرائيلية بأخذ مقاسات المنزل قبل نسفه بساعات”.

وكان معتز الخواجا قد استشهد في التاسع من مارس/آذار الماضي برصاص الشرطة الإسرائيلية بعيد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية احتجاز جثمانه.

📹 متابعة صفا | شاهد| لحظة تفجير قوات الاحتلال لمنزل الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله pic.twitter.com/M5pIwlybcN — وكالة صفا (@SafaPs) May 23, 2023