مقايضة.. أمريكا تضغط على أبن سلمان لتسريع التطبيع مع نتنياهو، مقابل سماحها له بالأنفتاح على الرئيس الأسد
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جرينتش+2 02:21
تحديد 6 مستشفيات أردنية لاستقبال المرضى الجزائريين
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