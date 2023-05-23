عمان – بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، فيصل بن طالب، ترتيبات معالجة المرضى الجزائريين في المملكة.

وبحث الوزيران خلال لقائهما على هامش اجتماعات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة، عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وآليات التعاون في هذه المجالات، في ضوء التوافقات التي تمت بين الجانبين بناء على الزيارة الملكية السامية إلى الجزائر في كانون الأول من العام الماضي، وما تبعها من زيارات متبادلة، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكان الشمالي ترأس وفدا وزاريا إلى الجزائر في شباط الماضي، تنفيذا لمخرجات الزيارة الملكية إلى الجزائر ومباحثات جلالة الملك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوب وكبار المسؤولين .

وخلال زيارة الوفد تم تحديد 6 مستشفيات أردنية لاستقبال المرضى الجزائريين، وتشغيل خط طيران مباشر بين البلدين، إضافة إلى توافقات للتعاون في العديد من المجالات.

ووقع الجانبان خلال تلك الزيارة، على خارطة طريق للفترة 2023-2025 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والأردن.