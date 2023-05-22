منخفض خماسيني يسود المملكة اليوم الاثنين وأجواء حارة ومغبرة

عمان – تتأثر المملكة، اليوم الاثنين، بمنخفض جوي خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبياً وجافة ومغبرة في اغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، فيما تكون حارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، يوم الخميس، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، فيما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 12، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الأغوار الشمالية 38 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 23، وفي البحر الميت 38 – 22، وفي خليج العقبة 39 – 23 درجة مئوية.

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