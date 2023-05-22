بدء الامتحانات النظرية للشامل غدا الثلاثاء



السلط – تبدأ يوم غد الثلاثاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الربيعية للعام 2023.

وبين رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني، أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية، ومن المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات 5966 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية ومتوسطة، تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، ضمن 89 تخصصاً.

وأشار العجلوني، إلى أن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل وتم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري، موزعة على 15 مركزا، منتشرة في جميع محافظات المملكة.

وقال إن جميع مراكز الامتحان تخضع للمراقبة الإلكترونية من قبل غرفة العمليات في وحدة التقييم والامتحانات العامة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من 400 موظف، من العاملين في الجامعة والكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.

وأضاف أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة، فرغت من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائج الامتحانات العملية وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.

وتوقع العجلوني، أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية في النصف الأول من شهر حزيران المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

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