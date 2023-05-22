استشهاد الشبان فتحي رزق، وعبدالله أبو حمدان، و محمد زيتون برصاص جيش العدو لدى اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
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بدء الامتحانات النظرية للشامل غدا الثلاثاء
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