استشهاد الشبان فتحي رزق، وعبدالله أبو حمدان، و محمد زيتون برصاص جيش العدو لدى اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

نابلس – استشهد 3 شبان، فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهداء هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبدالله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، و محمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

وأشارت إلى أن هناك 3 إصابات وصلت إلى المشافي، بينها إصابة خطيرة.

كانت قد وتسللت قوات خاصة للمخيم، تبعها تعزيزات عسكرية، حاصرت خلالها عدة منازل لمواطنين في المخيم، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة.

وقد منعت قوات الاحتلال، الطواقم الطبية من الدخول للمخيم واعترضتها عدة مرات خلال عملية الاقتحام.

وقبيل انسحابها من المخيم، فجرت قوات الاحتلال عدة منازل في المخيم، ما تسبب بوقوع إصابتين بفعل شظايا التفجير إحداهما لفتاة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الشبان خلال العملية العسكرية في المخيم، منهم: نائل عويص، يزن عويص، نور عويص، أحمد عويص، فوزي عويص.

وذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن مئات الجنود الإسرائيليين من وحدات جفعاتي وماجلان ودوفدفان وكتيبة 50 قد شاركوا في عملية مخيم بلاطة، وفجروا معملا لصنع العبوات الناسفة واعتقلوا عددًا من المطلوبين وتمت مصادرة أسلحة وتحييد عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار. وفق قولها.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الشرقية من نابلس، وان اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال تزامناً مع اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156شهيداً، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً.

من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة. pic.twitter.com/kLfvMVDlyE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2023

قناصة الاحتلال يعتلون عدة بنايات خلال اقتحامهم المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/rGOUjIuuky — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 22, 2023