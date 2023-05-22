أتفاقات اردنية – عراقية هامة لتسهيل تأشيرات الدخول، وتسريع منح الإقامة، وحل المشاكل سائقي الشاحنات الاردنيين

أفتضاح الملعوب.. سنان أوغان المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية التركية يعلن دعم أردوغان في جولة الإعادة المقبلة
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جرينتش+2 09:59
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