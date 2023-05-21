في تحدٍ للسلطة والمقاومة معاً.. حكومة العدو تعقد جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، في أنفاق حائط البراق، أسفل الأقصى

عقدت حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية، في أنفاق حائط البراق بمدينة القدس المحتلة.

وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، إن هذا الاجتماع بمثابة رسالة لأبو مازن، بعد تصريحاته في الأمم المتحدة وقوله أنه لا علاقة لليهود بالقدس، مدعيًا هذا النتنياهو أن اليهود قد تواجدوا في هذه الأرض قبل 3 آلاف عام.

وتبجح النتنياهو بأن حكومته حققت الردع ضد الفصائل الفلسطينية بغزة بعد العملية الأخيرة ضد الجهاد الإسلامي، وهو ما سمح لمسيرة الأعلام بتنظيمها كما هو مخطط لها.

وفي سياق آخر، دعا نتنياهو، وزراء أحزاب الائتلاف الحكومي بالحفاظ عليه واستمرارية الحكومة الحالية، متحدثًا عن قدرته في إيجاد حل لأزمة الموازنة الحالية.

وفي التفاصيل،قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “اجتماعنا اليوم هنا رسالة لأبو مازن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس ” الذي قال إنه لا علاقة للشعب اليهودي بالقدس “.

جاء ذلك خلال كلمة نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي والذي عقدته الأحد، داخل أنفاق أسفل حائط البراق بالمسجد الأقصى.

وأوضح نتنياهو: “أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس، وأن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة، ونحن اليوم نعقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى لنوضح له ارتباطا بالمدينة، وأن الشعب اليهودي هنا قبل 3000 عام، كانت القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن”.

وأضاف: “من أجل وحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة ونمرر الميزانية”.

وحول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، قال نتنياهو، “بعد الجولة الأخيرة ضد الجهاد غيرنا معادلة الردع و مسيرة الأعلام سارت كما نريد”.

وتابع نتيناهو، “جلبنا الاعتراف الأمريكي ونقل السفارات واليد ما زالت عازمة. العمل لم ينته ، لا يزال هناك هؤلاء من يريدون تقسيم القدس وهناك من ليس مستعدا للقتال من أجلها. فقط المعسكر الوطني يحمي القدس ونحن نحمي أمننا. لذلك علينا حماية الحكومة “.

وقال: “التغييرات قوية ورائعة. أشكر جميع وزراء الحكومة وخاصة مئير بوروش وسموتريتش ورئيس البلدية موشيه ليون الذين واصلوا عمل بركات. على عكس ما قاله أبو مازن – كنا هنا منذ آلاف السنين وسنكون هنا لآلاف سنوات “.

ברקע האיומים מתוך הקואליציה, נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי "חייבים להעביר תקציב". הוא הוסיף עקיצה לאופוזיציה – "העברתם יותר מ-50 מיליארד לעבאס ולא קראתם לזה ביזה או כספים קואליציוניים". לסיום, הוא ציין כי "ילד חרדי הוא לא חצי ילד"@shemeshmicha @SuleimanMas1 pic.twitter.com/mR17sTQsgJ — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2023