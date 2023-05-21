زيلينسكي أعترف بالهزيمة.. بوتين يهنئ “فاغنر” وكل الجيش الروسي بتحرير باخموت ويأمر بمنح أبطال العملية أوسمة شرف

اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بهزيمة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (باخموت).

وقال زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الـ 7، ردا على سؤال ما إذا كانت أرتيوموفسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا: “لا أعتقد ذلك. اليوم هي موجودة فقط في قلوبنا”.

وبالمقابل، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قوات “فاغنر” والجيش الروسي بتحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، ووجّه برفع أسماء أبطال العملية لتقليدهم أوسمة الشرف التي استحقوها.

وجاء في بيان الكرملين: “هنأ الرئيس فلاديمير بوتين وحدات “فاغنر” وجميع أفراد القوات الروسية، الذين قدموا الدعم والغطاء اللازمين لقوات “فاغنر” خلال تحرير أرتيوموفسك”.

وأضاف الكرملين أن الرئيس بوتين أصدر توجيهاته برفع أسماء أبطال العملية المتميزين لتقليدهم أوسمة الشرف التي استحقوها.

وأعلن مؤسس “فاغنر” يفغيني بريغوجين، امس السبت، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: “بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتوموفسك بعد 224 يوما من القتال”.

وأضاف أن “فاغنر” ستسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ25 من مايو.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات “فاغنر” مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، بدعم جوي ومدفعي من الجيش الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن أرتيوموفسك كانت تمثل مركزا لوجستيا استراتيجيا لإمداد قوات كييف على جبهة جمهورية دونيتسك، التي يواصل الجيش الروسي تحريرها، إلى جانب الأراضي الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

https://t.me/rian_ru/203295