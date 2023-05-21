في تحدٍ للسلطة والمقاومة معاً.. حكومة العدو تعقد جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، في أنفاق حائط البراق، أسفل الأقصى
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جرينتش+2 03:09
بن غفير “يلعب بدمه” ويقتحم على رأس عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، صباح اليوم الاحد، بحراسة مشددة
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