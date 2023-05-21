إسعاد يونس تُحيي ذكرى رحيل سمير غانم وسمير صبري

أحيت النجمة المصرية إسعاد يونس، امس السبت، ذكرى رحيل النجمين سمير غانم وسمير صبرى، ونشرت إسعاد صورة لهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات” إنستجرام”، وكتبت عليها قائلة: “سنة وسنتين، وانتوا حبايبي يا نور العين”.

ففد صادف يوم امس، 20 مايو، ذكرى وفاة نجمي البهجة الراحلين سمير غانم وسمير صبري، اللذين اجتمعا طوال حياتهما، وكان لهما نصيب من التوافق حتى في يوم الوفاة، حيث توفي سمير غانم عام 2021، وبعده بعام واحد، لحق به صديقه سمير صبري في نفس اليوم عام 2022.

وكانت قد تأجلت جملة من الأعمال الفنية الخاصة بالفنانة إسعاد يونس الفترة الماضية، بسبب تعرضها لأزمة صحية، ومنها برنامجها صاحبة السعادة، ومسلسل كامل العدد، وفيلم عصابة عظيمة، التي تأجل تصويرها جميعا لحين تماثل إسعاد يونس للشفاء، واستعادة قدرتها على النزول للوكيشن التصوير مرة أخرى.