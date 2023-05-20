وسط نفي أوكراني خافت.. رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية يؤكد إحكام السيطرة الكاملة على مدينة باخموت
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جرينتش+2 08:16
وسط نفي أوكراني خافت.. رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية يؤكد إحكام السيطرة الكاملة على مدينة باخموت
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