خطوة تطبيعية بذريعة دينية.. السعودية تتجه للموافقة على رحلات جوية مباشرة بينها وبين إسرائيل بموسم الحج المقبل
أهم العناوين
جرينتش+2 03:39
موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي: واشنطن تسعى لإفشال الصفقة السعودية/ الحوثية الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني