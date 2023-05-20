شيوخ قبيلة شمر العربية يلتقون الأسد اثناء وجوده في جدة

روسيا اليوم – التقى شيوخ قبيلة شمر العربية في سوريا بالرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد في جدة، على هامش القمة العربية، وفق ما أفاد مراسلنا.

وبحسب المراسل، فإنه خلال اللقاء الذي جمع الرئيس السوري مع الوفد برئاسة شيخ الجزيرة السورية، محمد عبدالله العاصي الجربا، والشيخ أحمد بن علي الشيخ الباشا الجربا، دارت أحاديث حول دور سوريا في الجامعة العربية، وحل الأزمة السورية داخليا والمحافظة على مكونات الجزيرة السورية.

كذلك التقى الشيخان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من الجدير ذكره، أن شيوخ قبيلة شمر العربية لطالما اضطلعوا بدور يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القيادة السعودية والسورية، منذ عشرات السنين.