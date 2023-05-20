أحدث ظهور للزعيم بالصوت والصورة بمناسبة عيد ميلاده/ فيديو

وثقت الفنانة المصرية منى ممدوح، مساء امس الجمعة، مقطع فيديو، ظهرت خلاله رفقة الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ83.

وقد وجّهت ممدوح، عبر مقطع الفيديو الذي نشرته في حسابها بموقع فيسبوك، رسالة شكر للزعيم، قائلة: “عايزة أقول لأستاذي اللي بسببه بقيت في السينما وبقيت ممثلة وحاجة كبيرة أوي، ويرجع له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، الأستاذ الكبير والزعيم عادل إمام، شكرا على كل حاجة”.

وأضافت أنه آمن واقتنع بموهبتها منذ عام 2008، لتبدأ مشوارها الفني بفضله، بحسب تعبيرها.

وتمنت ممدوح أن يحفظ الله الفنان إمام ويمده بالصحة: “ربنا يخليك يا أستاذ عادل أشكرك، وأي وقت هتقوللي تعالي مثلي مشهد واحد هاجي جري، لإن إنت الخير والبركة وإنت الزعيم وهتفضل الأستاذ”.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، معربين عن سعادتهم بظهور إمام بصحة جيدة، لا سيما وأنه أول فيديو يظهر فيه ويتحدث من خلاله “بالصوت والصورة معا”، فعلق أحدهم: “كل سنة وانت طيب، أسعدتنا بظهورك، وطمنتنا بصحتك الجيدة بابتسامتك”، وعلق آخر: “الزعيم كل عام وانت بخير فنان جميل في زمن جميل”.

وكان العديد من نجوم الفن قد وثقوا احتفالهم بعيد ميلاد الزعيم داخل منزله في المنصورية يوم الأربعاء الماضي، بينهم يسرا، مصطفى هريدي، ولبلبة وخالد سرحان، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل “الزعيم”، وبعض الأقارب والأصدقاء، وعادل سليمان مدير أعمال عادل إمام.

وأكدت الفنانة لبلبة أنها شاركت بعيد ميلاد الزعيم، مشيرة إلى شعوره بالسعادة لاحتفال زملائه الفنانين به ووجودهم إلى جانبه، وعلقت في تصريحات صحافية: “بقوله كل سنة وانت طيب يا أجمل قلب لأنه أهم إنسان في حياتي وتوأم روحي، وأجمل أعمالي عملتها معاه ومقدرش أتخيل حياتي بدونه وهو عشرة عمري”.

يذكر أن الفنان عادل إمام، يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ 3 أعوام، حيث كان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل “فالنتينو”، الذي عرض في عام 2020، واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية، وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

غير أن شقيقه عصام إمام نفى مثل هذه الأخبار سابقا، مؤكدا على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام.