قريبًا.. كتاب «الصعلوك العظيم زعيم الكوميديا عادل إمام»/ فيديو

يُصدر عن دار الياسمين للنشر والتوزيع المصرية، خلال أيام قليلة، كتاب «الصعلوك العظيم – زعيم الكوميديا عادل إمام»، ودلك تزامنًا مع عيد ميلاده الثالث والثمانين وكذلك مع مرور ستين عامًا على احترافه الفن منذ أن قدم أول أدواره الاحترافية، وهو دور «دسوقي أفندي» في «مسرحية أنا وهو وهي» عام 1963 ثم قدم نفس الدور في فيلم بنفس العنوان عام 1963.

الكتاب يروي سيرة هذا الفنان الكبير منذ طفولته وحتى احترافه الفن، وكيف أثرت عليه بيئته ومجتمعه في تكوين شخصيته.. بخلاف وراثته لخفة الدم عن والده وجده الذي هو أحد ظرفاء قريته.

ويعد اسم «الصعوك» من الأسماء المحببة للزعيم، فهو يرى أنه من الناس وابن الناس المتصعلكة، وأغلب أفلامه تقدم قضايا الناس في كل حالاتهم.

الكتاب من إعداد الكاتب والناشر ماجد إبراهيم، كما يضم الكتاب عددا من المقالات لعدد من الكتاب والصحفيين، ابرزهم د. حازم الشاذلي والكاتبة د. عزة هيكل، والكاتب د. محمد التهامي والكاتبة د. أمنية صلاح، والكاتب والباحث. سامح عسكر، والكاتب والروائي المغربي. حسن اضامن، والكاتب والسيناريست محمد هشام عبيه ، مؤلف مسلسل رسالة الإمام، والكاتبة الصحفية. بسمة ثروت، والكاتبة الصحفية . مي سكرية.

كما يضم الكتاب عددا من الصور الفوتوغرافية، وبعد صدور الكتاب سيتم تنظيم احتفالية لإطلاق الكتاب ودعوة الصحفيين والاعلاميين والفنانين لها.

أعظم و أنجح فنان في التاريخ 🔝🌍

الزعيم عادل إمام ♥️♥️ كل عام وانت بخير يا أسطورة 🇪🇬#الزعيم #عادل_امام ❤️❤️#عيد_ميلاد_الزعيم 🎉🎊🎉🎊🎉 pic.twitter.com/P08zJVmv52 — عامر #PioliOut (@SWIPEY25) May 19, 2023