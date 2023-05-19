اعتصام حاشد قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، اليوم الجمعة، تنديداً بـ”مسيرة الأعلام” الصهيونية في القدس

عمان – قدس برس

اعتصم مئات الأردنيين، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، قرب مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة “حي السلام – الرابية” غربي العاصمة الأردنية عمّان، تنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ورفضاً لـمسيرة الأعلام الإسرائيلية، ودعماً للمقاومة في قطاع غزة، ورفضاً للسياسات الإسرائيلية المتطرفة.

وانتقد المشاركون في الاعتصام، الذي دعا إليه “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” (تجمع نقابي)، استمرار “العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب”، داعين “الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف الممارسات الإسرائيلية، كإلغاء اتفاقية وادي عربة (وقعت بين عمان وتل أبيب عام 1994) وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقيات الغاز واتفاق الماء مقابل الكهرباء”.

وقد رفع المشاركون في الاعتصام مئات الأعلام الفلسطينية والأردنية، رداً على “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية يوم أمس أمام “باب العمود” بالقدس المحتلة.

كما هتفوا بشعاراتٍ تؤكد على رفض التطبيع مع الاحتلال، مرددين “الرابية (مقر سفارة الاحتلال) بدها تطهير من السفارة والسفير”، “الحل السلمي ماله أساس، العين بالعين والرأس بالرأس”.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم ووقف هذه الانتهاكات المستمرة .

وردد المشاركون هتافات عبرت عن دعمهم وفخرهم بالشعب الفلسطيني، وصمود الأهالي في مدينة القدس ضد مخططات الحكومة الإسرائيلية لترحيلهم

وقال الناشط النقابي، عبد الفتاح الكيلاني، إن هذه الفعالية تأتي رداً على تجاوزات الاحتلال، لا سيما من خلال مسيرة الأعلام التي نظمها المتطرفون الصهاينة في المسجد الأقصى يوم أمس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة”.

وأضاف في تصريحٍ لـ “قدس برس” أن “حكومة الاحتلال تتجاوز بانتهاكاتها في القدس المحتلة، كافة الخطوط الحمراء”.. داعياً “الحكومة الأردنية لقطع العلاقات واستدعاء السفير، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء والكهرباء، التي رهنت الاقتصاد الأردني لدولة الاحتلال”.

وختم بالقول: “الاحتلال يستهدف الأردن تماماً كما يستهدف الشعب الفلسطيني، وعليه فإن من المهم أن تتضافر كافة الجهود العربية والإسلامية لتقديم جميع أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية ونصرتها في مواجهة إجراءات التهويد الصهيونية”.