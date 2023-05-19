حتى أمريكا أدانتها، بينما خرس حكام العرب.. "الموت للعرب" هتافات رددها اليهود في "مسيرة الأعلام" بالقدس/ شاهدوا
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جرينتش+2 12:55
حتى أمريكا أدانتها، بينما خرس حكام العرب.. “الموت للعرب” هتافات رددها اليهود في “مسيرة الأعلام” بالقدس/ شاهدوا
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