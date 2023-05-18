ظهور الزعيم بصحة جيدة خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 83

انتشرت صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال بعض الفنانين المصريين بعيد ميلاد النجم عادل إمام الثالث والثمانين.

وقد احتفى الكثير من المصريين وعشاق الفن بالدول العربية، امس الاربعاء، السابع عشر من مايو بعيد ميلاد النجم السينمائي عادل إمام، الذي يعده كثيرون بمثابة علامة فارقة في تاريخ الفن المصري.

ويتزامن احتفال “الزعيم” بيوم ميلاده، وبلوغه الثالثة والثمانين هذا العام، مع ذكرى أخرى أكثر التصاقا بتاريخ الفن المصري. فقبل 60 عاما، بزغت موهبة إمام للمرة الأولى، حين ظهر على خشبة المسرح برفقة العملاقين فؤاد المهندس وشويكار بالمسرحية الكوميدية “أنا وهو وهي”، التي أنتجت عام 1963.

وذكر إعلاميون مصريون أن حفل عيد الميلاد أقيم في قصره بالمنصورية، وحضرته النجمة يسرا والفنانة لبلبة والفنانين خالد سرحان ومصطفى هريدي، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل “الزعيم”، وبعض الأقارب والأصدقاء، وعادل سليمان مدير أعمال عادل إمام.

عادل إمام صعد إلى القمة ولم يهبط أبدا

وقد أكد الإعلامي المصري المعروف، إبراهيم عيسى، أن الفنان عادل إمام قدم مساحة متنوعة من الأدوار الكبيرة جدًا، وقدم 126 فيلم وأدوار صغيرة له في بداية حياته الفنية، منوهًا أنه ينزعج جدًا من إطلاق لقب نجم الكوميديا على عادل إمام، رغم أن الكوميديا شيء راقي لكنه هو النجم في كل شئ ويمتلك تنوع وتعدد كبير جدًا.

وأشار “عيسى”، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن عادل إمام صاحب موهبة عظيمة غنية ومتنوعة وهي صاحبة الأداء العظيم له، موضحًا أن عادل إمام شارك في عدد من الأعمال التي تكشف عن التحديات أمام المواطن وتجاوز هذه المرحلة، موضحا أن مجموعة أعمال عادل إمام سهمت في انتقاله أخرى لعادل إمام، عندما وصل لقمة الصعود لم يهبط ابدًا.

وتابع: “أدوار عادل إمام حاكت المواطن المصري البسيطة، وقدم عالم “التسول” بشكل مختلف”، مؤكدًا أنه دخل في حضن المجتمع وتقبله، ممكن أن ينطبق عليه أنه المثقف العضوي، ولا ينتج الثقافة فقط لكنه يمارسها، دائمًا في قلب الواقع هو صغبة أخرى من الفنانين.