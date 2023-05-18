تمهيداً لـ”مسيرة الأعلام”.. اغلاق المُصلى القِبلي والصهاينة يقتحمون الأقصى في مجموعات متتالية صباح اليوم الخميس

القدس – اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى “يوم القدس” و “مسيرة الأعلام”.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

واحتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، وعززت من انتشارها فيها تمهيدًا للمسيرة المقررة عصر اليوم.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

الاحتلال يغلق المصلى القبلي

وقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، المصلى القبلي وذلك بعد تفريغه من المرابطين والمصلين، فيما انتشرت القوات في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، قبيل “مسيرة الأعلام” الاستيطانية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المصلى القبلي بعد إفراغ المرابطين منه، كما لوحظ انتشار مكثف لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.

وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة صباحا باب المغارية أمام اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث اقتحمت مجموعات من عشرات المستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غليك ساحات الحرم، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شرحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة..

يأتي ذلك، فيما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأبعدت سلطات الاحتلال عشرات المقدسيين عن المسجد الأقصى والقدس القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين، و”مسيرة الأعلام” التي ستنطلق عصر اليوم.

يذكر أن نشطاء من جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” قدموا طلبا رسميا للسماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى عبر باب الأسباط، أثناء “مسيرة الأعلام” الاستفزازية.

إجراءات مشددة تسبق “مسيرة الأعلام”

يأتي ذلك في وقت شددت فيه سلطات الاحتلال إجراءاتها في القدس ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وعززت شرطة الاحتلال إجراءاتها الأمنية والعسكرية في البلدة القديمة، لحماية “مسيرة الأعلام” التي تنظمها اليوم الخميس جماعات يمينية متطرفة ومستوطنون، بمناسبة ما يسمى “يوم توحيد القدس” وذكرى احتلال القدس الشرقية، وفق التقويم العبري.

ودفعت سلطات الاحتلال بأكثر من 3 آلاف شرطي إلى القدس المحتلة، ورفعت حالة التأهب، وذلك عشية “مسيرة الأعلام” التي ستنظم، عصر اليوم الخميس، في القدس وستمر من أحياء القدس القديمة لتحط في ساحة البراق.

تأهب ورسائل تحذير

إلى ذلك، أفادت القناة الإسرائيلية الرسمية “كان” بأن إسرائيل مررت رسالة عبر الوسطاء لحركة حماس بأنها لو أطلقت صواريخ بسبب “مسيرة الأعلام” في القدس، سيكون هناك رد ضدها.

وذكرت القناة بأن هناك مخاوف من “أن مشاهد عنف ضد الفلسطينيين خلال المسيرة ستدفع لإطلاق صواريخ”، فيما أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقييما للوضع الأمني بدون حضور الوزير إيتمار بن غفير.

وقال الموقع الإلكتروني للقناة 14 الإسرائيلية إنه “استعدادا ليوم القدس ومسيرة الأعلام، فقد تم رفع حالة تأهب قصوى في أنظمة الدفاع الجوي بكافة أنواعها، وليس فقط القبة الحديدية”.