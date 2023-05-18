القدس تستغيث ولا مُغيث.. بدء مسيرة الأعلام الصهيونية من منطقة باب العامود مساء اليوم، بقيادة الوزير الفاشي بن غفير
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مع بدء توافد القادة العرب.. الأسد يصل الى جدة للمشاركة باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
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