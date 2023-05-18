إعفاء رؤساء جامعات مؤتة وآل البيت والطفيلة التقنية من مناصبهم

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إعفاء رؤساء الجامعات الرسمية التالية من مناصبهم وهم، رئيس جامعة مؤتة، رئيس جامعة آل البيت، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن القرار جاء بعد دراسة توصيات لجنة التقييم التي شكلها المجلس سابقاً لهذه الغاية، لتقييم أداء رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية خلال توليهم الرئاسة، ووفقاً لنموذج التقييم المعتمد من قبل المجلس المتضمن معايير ومؤشرات ضمن كل معيار قابلة للقياس بموضوعية وحيادية كاملة، ومن أهمها : الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، والتدريس، والبحث العلمي، وإدارة الموارد البشرية والمالية، إضافةً إلى التقارير والتنسيبات الواردة من مجالس أمناء الجامعات، كما اعتمدت عملية التقييم على مراجعة شاملة للتغذية الراجعة، والتقارير الواردة من الجهات المتعددة ذات العلاقة.