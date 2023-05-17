وسط اشتباكات مسلحة.. وقوع مئة إصابة، اليوم الاربعاء، لدى اقتحام قوات العدو منطقة قبر يوسف شرق نابلس/ فيديو

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام

أصيب 100 مواطن فلسطيني بالرصاص وقنابل الغاز والصوت والاختناق بالغاز، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

وفي الحصيلة النهائية للاقتحام، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قرابة 100 مواطن بينهم مواطن أصيب بالرصاص الحي وصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب 80 مواطناً بالاختناق نتيجة إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز بكثافة، و7 برضوض وجروح وجرى علاجهم ميدانياً.

وسجلت إصابة شاب بقنبلة غاز، وسيدة بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال أثناء الاقتحام، مشيراً لتعرض طاقم إسعاف إلى اختناق بالغاز أثناء تعامله مع أحد المصابين.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافة عبر حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز.

وفي ذات الوقت، اقتحمت قوات راجلة حي الضاحية المطل على منطقة قبر يوسف، وحولت بعض البنايات إلى ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة.

وقد استهدف المقاومون الفلسطينيون دوريات الاحتلال بصليات من الرصاص وبالعبوات محلية الصنع.