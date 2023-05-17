في اساءة للعرب.. محمد رمضان يمتطي جملاً ويجول بشوارع أمريكا

نشر الفنان المصري “المغرور” محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس أغنيته الجديدة مع دابر فيوتشر Future الذي يعتبر أغلى رابر في العالم.

وقد ظهر محمد رمضان وهو يتجول على ظهر الجمل في شوارع ميامي فلوريدا الامريكية، وعلق على الفيديو بالقول: “لأول مرة جمل عربي في شوارع ميامي”، وهو ما يسيء الى صورة الانسان العربي في الاوساط الامريكية، ويدعم الدعاية الصهيونية التي تصف العرب بالبدو الاجلاف ورعاة الابل المتخلفين

وكان محمد رمضان، الذي لا يركب الجمال في مصر بل يمتطي طائرة خاصة واسطول سيارات حديثة، قد كشف عن تفاصيل تقديمه لأغنية جديدة مع أغلى رابر في العالم ويدعى فيوتشر Future

وقال محمد رمضان، خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج “صاحبة السعادة” عبر قناة dmc: “عندى أغنية مع أغلى رابر في العالم اسمه فيوتشر، ودى أول أغنية هو يعملها مع فنان عربى، وأنا لا دافع له حاجة ولا هو دافع لى حاجة، وشايفين بعض مكسب، والتبادل الفني مطلوب زى التبادل بين الدول”.

يذكر أن محمد رمضان اختتم جولته الغنائية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت الماضي.

وقد تضمنت جولته في أمريكا حفلا بمدينة ديترويت الأمريكية يوم 29 أبريل، وكاليفورنيا يوم 5 مايو، وتكساس يوم 6 مايو، وفي نيويورك يوم 13 مايو، ولقاءً مع الرئيس التعيس محمود عباس !!

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