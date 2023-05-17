صَمَد الأسد وتغيّر الآخرون.. الرئيس السوري يُشارك من موقع الأنتصار بالقمة العربية المقرر عقدها، بعد غدٍ الجمعة، في جدة
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جرينتش+2 09:32
في اساءة للعرب.. محمد رمضان يمتطي جملاً ويجول بشوارع أمريكا
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