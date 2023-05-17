طقس حار اليوم الاربعاء، وانخفاض الحرارة تدريجيا غدا وبعده

عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تؤثر على المملكة يوم غدٍ الخميس، كتلة هوائية لطيفة الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أقل بقليل من معدلاتها الاعتيادية لتعود الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الجمعة، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار و البحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 31 – 14، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 35 – 16، وفي الأغوار الشمالية 38 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 23، وفي البحر الميت 40 – 22، وفي خليج العقبة 41 – 23 درجة مئوية.

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