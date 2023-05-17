بدء تقديم الامتحانات التجريبية لطلبة التوجيهي اليوم الاربعاء

من المقرر أن يبدأ طلبة الثانوية العامة التوجيهي، اليوم الأربعاء ، بتقديم الامتحانات “التجريبية”، والتي ستستمر لغاية آخر يوم دراسي في 4 حزيران 2023.

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، إن الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لن ينتهي في موعده المقرر كما هو في التقويم المدرسي، بل سيجري تمديده بواقع 3 أيام إضافية، لتعويض الطلبة نتيجة لتعليق الدوام المدرسي بسبب الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة في بداية الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق في 5 شباط الماضي.

وأوضح في تصريحات سابقة، أن العطلة الصفية ستبدأ في 27 حزيران المقبل، بينما سيبدأ العام الدراسي الجديد في 3 أيلول المقبل.

وتعتمد الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين 195-200 يوم حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع.